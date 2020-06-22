إصابة طفلين بدار للأحداث في المنوفية بكورونا ونقلهما لمستشفى عزل

أعلن الدكتور نصيف حفناوي العقيلي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، إصابة طفلين في دار للاحداث بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بفيروس كورونا ونقلهما إلى مستشفي المسنين بجنزرو، مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة، مشيرا إلى أن هناك حالة أخرى اشتباه ظهر عليها ارتفاع في درجة الحرارة وتم إعطائها العلاج المناسب .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات صحفية، أنه "بالأمس تم إبلاغنا بحالتي اشتباه كورونا من وكيل وزارة التضامن حيث إن الدار تابعة له وعلى الفور تم تكليف إخصائي أطفال لتوقيع الكشف الطبي علي جميع الأطفال بالدار".

وأوضح، أنه تم إجراء الكشف الطبي علي جميع القائمين علي الدار بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخري من الإدارة الصحية لتوقيع الكشف الطبي عليهم بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.