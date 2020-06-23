محافظة الشرقية تعلن الانتهاء من 40 مشروعا للصرف الصحي

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن 70% من مشروعات الصرف الصحي تم تسليمها بشكل كامل، وخلال أسبوعين، سيتم تسليم الأرض بمنطقة بلبيس لإقامة مشروع الصرف الصحي الذي سيخدم المنطقة بشكل كبير، وذلك بعد حل المشكلة بين ملاك الأرض وقطاع الأراضي.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه كان هناك أكثر من 65 مشروعا متوقفا بالمحافظة، من مشروعات الصرف الصحي منذ عام 2005 حتى عام 2011، وتم الانتهاء من أكثر من 40 مشروعا منهم وإسنادهم إلى شركات اخرى.

وأوضح المحافظ، أن مركز بلبيس بالمحافظة يحتاج للعديد من الخدمات، مشيرا إلى أنه حدثت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين في مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد "غراب"، أنه يحاول منع كل المعتدين على الكهرباء العامة من خلال سرقة تيار من المحول الرئيسي للكهرباء في المنطقة ويتم عمل محاضر لهؤلاء المواطنين وإحالتها للنيابة، وتقنين الوضع لبعض الحالات، وذلك بسبب البناء العشوائي وغيرها من المخالفات.