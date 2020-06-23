حسب الله: المواطن هو المسؤول الأول عن حماية نفسه من كورونا

طالب النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية انفسهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال حسب الله في تصريح لـ "الوطن" إن القرارات التي اتخذتها الحكومة لعودة الحياة تدريجيا كان يجب اتخاذها، ولا سيما أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الهامة لحماية الشعب المصري منذ جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الوزراء المعنين بهذة القرارات يجب أن يعلنوا خطة عودة الأنشطة المرتبطة بهم ومن بينها إجراءات فتح المقاهي وكيفية وجود ضبطيات قضائية لمواجهة المخالفات وبالأخص داخل المقاهي حال مخالفتها للقرارات الحكومية.

وقال: "فيروس كورونا مستمر حتى ظهور مصل أو علاج، والحياة لا يمكن أن تتوقف ولابد من مراعاة كل الاحتياطات لاستئناف نشاط الحياة، والمواطن هو المسؤول عن حماية نفسه من الإصابة بفيروس كورونا".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أعلن فى المؤتمر الصحفى بشأن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وفقا لاجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم على ضرورة استمرار ارتداء الماسكات والكمامات على الوجه في جميع أماكن تجمعات وتواجد الأفراد، كونها السبب الأهم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

كما شدد في حديثه على أنّ عدم ارتداء الكمامات قد يعرض الأفراد والمنشآت للعقوبات والغرامات التي أقرتها الدولة.