6 إصابات جديدة بكورونا في البرلمان التركي

أعلنت رئاسة البرلمان التركي تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الموظفين العاملين باسم الأحزاب السياسية بالبرلمان، وقالت إنّ 5 من المصابين ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وذكرت وكالة أنباء "ميزوبوتمايا" التركية، أنّ رئاسة البرلمان التركي أفادت بإصابة 6 من العاملين بالبرلمان بفيروس كورونا المستجد، و5 منهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية، وأكدت أنّها قامت بتطهير الأرضية الخاصة بمنطقة حزب العدالة والتنمية وإجراء مسحات لجميع المتواجدين، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب أعلن الأسبوع الماضي إصابة 11 شخًا داخل البرلمان التركي بفيروس كورونا منذ بداية فترة الوباء، وأنّ 7 منهم عادوا إلى عملهم بعد انتهاء فترة علاجهم والباقي مازالوا يخضعون للعلاج. وبهذا ترتفع حصيلة إصابات فيروس كورونا بالبرلمان التركي إلى 17 إصابة.