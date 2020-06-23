رئيس مدينة القصاصين: إنهاء مشكلة أهالي قرية الوادي الأخضر

أعلن اللواء أشرف بهجت رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، إنهاء مشكلة ماسورة بارزة بطريق أم حبيب، وقرية الوادي الأخضر والتى تعيق حركة المرور، وتمثل خطورة على المارة والسيارات، حيث تم الحفر للماسورة وردمها وتمهيد الطريق بمسافة 70مترا وتسوية الأرض ورفع كفاءة المنطقة تحت إشراف محمد عبدالمنعم نائب رئيس المدينة.

وأشار رئيس المدينة إلى ان عدد من الأهالي، تقدموا بشكاوى لمجلس المدينة يتضررون من وجود بروز لماسورة بالطريق تعيق حركة المرور مؤكدا على متابعته لشكاوى المواطنين والإستجابة الفورية، تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الإهتمام بالقطاعات الخدمية وحل شكاوى المواطنين.

وفى سياق متصل أشار رئيس المركز والمدينة الى إستمرارعمليات التطهير والتعقيم بجميع المناطق الحيوية على مستوى المركز والمدينة والقرى حيث تم تطهير وتعقيم شارع المستشفى المركزي وقرية الوادي الأخضر عزبة أبو طالب وعزبة حدورة وعزبة الجبل الأخضر.