الأوقاف: المساجد ستوفر بإمكانياتها كمامات من أجل المصلين

كشف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل قرار الحكومة بفتح المساجد بدءا من السبت المقبل.

وقدم طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، التهنئة للشعب المصري بإعادة افتتاح المساجد مرة أخرى بعد إغلاقها لقرابة 100 يوما.

وأضاف: "الحقيقة كنا في منتهى الأسى والحزن لتعليق العمل بالمساجد"، مشددًا على أن العودة ستكون للصلوات اليومية على أن تعلق صلوات الجمعة خوفًا على المواطنين من التزاحم والتدافع، معتبرًا أن أول الغيث قطرة متمنيًا زوال الغمة وزوال أسبابها.

وشدد طايع على أن فتح المساجد سيكون بإشراف كامل من إمام المسجد ومدير الإدارة والعمال، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك مسؤولية تضامنية للجميع لتحقيق التباعد.

وأكد طايع على أن كل مواطن سيأخذ المصلية الخاصة به معه للصلاة عليها مشددًا على غلق ملحقات المساجد مثل دورات المياه ودور المناسبات، مشيرًا إلى أنه تقرر تعليق العمل في الأضرحة.

وأشار طايع إلى أنه سيكون هناك تباعد وأنه يجب أن يرتدي المصلي الكمامة، أن المساجد ستوفر بإمكانياتها كمامات من أجل المصلين الذين لا يرتدوا الكمامات مؤكدًا أن إمام المسجد سيعمل على توفير المصليات والكمامات للمصلين الذين لا يحملوا مصليات ولا يرتدوا كمامات: "كل مسجد هيدبر حاله وهيدبر بعض الكمامات في المساجد عن طريق الإمام".

وأوضح طايع أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية برئاسة وكيل الوزارة على أن ترفع تقرير يومي للوزير لتلافي السلبيات مضيفًا: "حريصون على أن تقام الصلاة وده يخيلنا نوفر كل حاجة للناس لأن الناس فرحانة بعودة المساجد كإننا ولدنا اليوم".