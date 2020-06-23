استرداد 287 ألف متر من أراضي الأوقاف في حي المنتزه ثان بالإسكندرية

شن حي المنتزه ثان في الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة.

قال اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس الحي، إن الحملة أسفرت عن استرداد 287 ألفا و700 متر مربع من أراضي هيئة الأوقاف المصرية.

وأضاف أن جرى تسليم الأرض لهيئة الأوقاف خالية من أي تعديات أو موانع، في إطار جهود المحافظة لاستعادة الانضباط وهيبة الدولة.

وأكد "عبدالحميد"، على استمرار حملات استرداد أراضي أملاك الدولة في إطار حرص المحافظة على فرض الانضباط ومنع التعديات والمخالفات.