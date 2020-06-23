خبير: 25 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب كورونا والإجراءات المصرية مناسبة

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على وجود تأثير كبير لفيروس كورونا على الاقتصاد في العالم أجمع.

وقال السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن 25 مليون شخص حول العالم فقدوا وظائفهم في الفترة من مارس حتى منتصف يونيو متوقعًا زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التأثيرات الاقتصادية يمكن السيطرة عليها في مصر مشيرًا إلى أن قطاع السياحة هو أكثر القطاعات المتضررة وأن كثير من الشركات السياحية خفضت العمالة واستغنت عن نصف العمال في عدد آخر.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى تأثر قطاع الطيران بشكل كامل وقطاع الصناعة بنسبة لا تقل عن 30% بسبب تقليل العمالة وأن ذلك تسبب في تقليل الرواتب للعاملين في هذه القطاعات.

وأكد أن 40% من الموظفين والعاملين عادوا للمدخرات الأساسية واقترضوا أموالا ونسبة كبيرة قللت من مصروفاتها مشيدا بالإجراءات الاقتصادية الحكومية لدعم العمالة الموسمية والتسهيل على المستثمرين وتأجيل الحصول على المستحقات الحكومية، مؤكدا أنها مناسبة في الوقت الحالي.