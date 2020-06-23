"السياحة": الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت المكشوفة والمغلقة بنسبة 25%

في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء بمكتبه، السيد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية لإخطاره بقرار اللجنة بالموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت المكشوفة والمغلقة بنسبة 25% من حجم الطاقة الاستعابية للمنشأة، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 يونيو الجاري، وفقا للضوابط التى أصدرتها وزارة السياحة والآثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

تجدر الإشارة إلى أن بعض المنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات تعمل الآن بنظام خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل واستلام المأكولات من ذات المكان (التيك اواي)