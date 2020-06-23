رمضان عبدالمعز: فتح المساجد منحة كبيرة من الله.. اسجدوا شكرا له

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن منح الله تتوالى بالرغم من البلاء الذي تمر به مصر، وذلك تعليقًا على قرار الحكومة بإعادة فتح المساجد بداية من يوم السبت المقبل.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "دي إم سي": "اللهم لك الحمد، كنا ندعو الله بأن يردنا ردًا جميلًا إلى بيوته، والحمد لله أنه استجاب لدعائنا".

وتابع: "ما حدث منحة كبيرة من ربنا، اسجدوا لله شكرا عليها، وحافظوا على المساجد، والطهارة يجب أن تكون عنوان المؤمن، يجب أن تنظف المساجد بشكل جيد وفتح الشبابيك والالتزام بتعليمات الأطباء، هنسجد لله شكر وإحنا داخلين على أعتاب المسجد".