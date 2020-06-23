رمضان عبدالمعز لطلاب الثانوية: "بدعيلكم وقدر الله لا يأتي إلا بخير"

وجه الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، رسالة لطلاب المرحلة الثانوية، قائلًا إنه يدعو لهم من أعماق قلبه بالثبات والتوفيق للإجابة الصحيحة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "دي إم سي": "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، فالظروف ليست مشابهة لما يحدث كل عام، لكن الحمد لله وقدر الله لا يأتي إلا بخير".

وتابع: "في ولادنا كانوا بيعملوا حفلات تخرج من الثانوية، في المدارس الخاصة والمدارس الإنترناشيونال، ولا تزعلوا لسه في أفراح كتيرة أوي، أدي اللي عليك وذاكر واجتهد وكل وذاكر كويس واستعن بالله، والسؤال اللي تعرفه حله الأول، زي ما النبي علمنا، استعن بالله ولا تعجز".