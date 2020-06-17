رمضان عبدالمعز: "اللي بيتأدب مع الله في البلاء يخرجه منه بارتقاء"

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن ما يشاء الله يكون، وكل مكتوب لبني آدم لا فرار منه، ويجب على المبتلى بالهموم التحلي بالصبر وعدم الجزع في أوقات المصيبة: "استقبلوا قضاء ربنا بمنتهى الأدب، واللي بيتأدب مع الله في البلاء يخرجه منه بارتقاء".

وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديمه لبرنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدنيا بما فيها وعليها ما هي إلا متاع الغرور، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما كان ليسقي الكافر فيها شربة ماء، موضحا أن الجيش الإسلامي في غزوة مؤتة، لم يتعد الـ3 الآف مقاتل، فيما كان تعداد جيش العدو 200 ألف مقاتل، وبالرغم من ذلك البلاء للمسلمين، خرج عليهم الصحابي عبدالله بن رواحه، وقال لهم: "إن الذي تكرهون لهو الذي خرجتم تطلبوه".

وأكد أن الله لا يُسئل عما يفعل، والمكروبون بسبب المال يجب عليهم التأدب مع الله، والأخذ بالأسباب، وكثرة العمل حتى يعوضهم الله: "لو جالك قليل أشكر ربنا، وهيزودك ويكرمك، والقليل هيخلهولك كثير"، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للمكروبين لأسباب صحية ليس بيدهم شيء أمام إرادة الله: "بإيدك إيه تعمله؟، إنت قصرت بحاجة، لازم تاخد بالإجراءات الوقائية والأسباب الصحية وتاكل كويس وتنام كويس، قدر الله وما شاء فعل".