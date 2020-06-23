"تجارية الإسكندرية": العودة التدريجية لها تأثير إيجابي على تجار التجزئة

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن ازدياد السلوكيات الخاصة بالعودة التدريجية للحياة سيكون لها تأثير إيجابي على تجار التجزئة وستعود حركة البيع والشراء، ما يؤثر على نفسية المواطنين وسلوكياتهم تجاه احتياجاتهم.

وأضاف الوكيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن حظر الخروج كان يبعد المواطنين عن الشراء وخاصة السلع غير الأساسية، وقرارات اليوم خطوة جيدة من الحكومة لأن الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا كانت صعبة جدا وتعادل الآثار السلبية الصحية وتفوقها خصوصا من يعتمدون على الرزق بشكل يومي.

وتابع الوكيل أن الطاقة الإنتاجية كانت متأثرة بانحسار الطلب الفترة المقبلة، ولكن الإنتاج في مستوياته ولكن مع غلق حركة الحياة تتأثر عملية الشراء، وكل القطاعات تأثرت على مستوى العالم وحتى قطاع الأغذية والأدوية، مشددا على أن خطوات الحكومة اليوم كانت مطلوبة.

وشرح الوكيل أن المحلات سيتم غلقها من الساعة التاسعة مساء، شارحا أن تجار التجزئة جزء من المجتمع والمجتمع كله جارٍ تنظيمه وأصبح له ثقافة جديدة ولا يوجد مشكلة من تحديد مواعيد لغلق المحال.

ولفت الوكيل إلى أن مصر لها ثقافات مختلفة في هذا الشأن والقاهرة تسمى العاصمة التي لا تنام وأغلب السياحة تفضل القدوم لمصر من أجل ذلك وأيضا المدن الساحلية، شارحا أن تحديد غلق المحال في مصر سيختلف من الصيف للشتاء ومن مناطق لأخرى "أتوقع في الصيف 11 مساء وفي الشتاء 9 أو 10 مساء لمحال الملابس وغيرها وبعيدا عن المطاعم والكافيهات".