طلاب هندسة الزقازيق يبتكرون بوابة تعقيم متميزة لمواجهة جائحة كورونا

أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تسعى دائماً إلى استغلال كافة مواردها وإمكانياتها المادية والبشرية للمساهمة في الوصول إلى حلول حقيقية لمواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلي تقديم الدعم اللازم للأفكار والإبتكارات المتميزة والفعالة ،وذلك إيماناً بالمسئولية المجتمعية للجامعة وضرورة مشاركتها خلال الأزمة الحالية في مواجهة انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته لكلية الهندسة لتفقد بوابة تعقيم إبتكرها ونفذها 3 طلاب بالفرقة الرابعة بقسمي المدني و الميكانيا بكلية الهنسة، بحضور الدكتور هشام فوزي عميد الكلية.

أثنى رئيس الجامعة على المجهود المبذول من طلاب كلية الهندسة وشعورهم بالمسئولية اتجاه جامعتهم ومجتمعهم وسعيهم إلي ابتكار بوابة للتعقيم تعمل بكفاءة متميزة وبأقل التكاليف وذلك للمشاركة في حل مشكلة انتشار فيروس كورونا مشيراً إلي أن جامعة الزقازيق جامعة عريقة وتضم عدداً كبيراً من الخبراء والأساتذة المتميزين بمختلف التخصصات بالإضافة إلي شباب الباحثين والطلاب أصحاب العقول الإبداعية والأفكار الجديدة.

ومن جهته أوضح د.هشام فوزي أن الطلاب بذلوا مجهوداً كبيراً لإبتكار بوابة للتعقيم تعمل بكفاءة عالية ويمكن تنفيذها بأقل التكاليف بهدف خدمة جامعتهم ومجتمعهم، لافتاً إلي أن الكلية تحرص دائماً علي تشجيع أبنائها المتميزين ومساعدتهم علي تنفيذ الأفكار الإبداعية والمبتكرة بمختلف التخصصات والإستفادة منها علي أرض الواقع