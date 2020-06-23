مصادر طبية تنفي وفاة رجاء الجداوي: حالتها متدهورة بسبب الشائعات

نفت مصادر بمستشفى الإسماعيلية للعزل، صحة ما تردد بشأن وفاة الفنانة رجاء الجداوى، مؤكدة أنها ما زالت على قيد الحياة، لكن حالتها الصحية متدهورة بشكل كبير، وتم نقلها منذ ثلاثة أيام على جهاز تنفس حنجرى متصل بأنبوبة أنفية، لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين. وقالت المصادر إن حالتها النفسية تأثرت بسبب شائعات وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أكدت مصادر بـ«صحة البحيرة»، نقل شادى أحمد شاكر، نجل «اليوتيوبر» الراحلة «ماما سناء»، إلى مستشفى عزل كفر الدوار، بعد ثبوت إصابته بالفيروس، وطلب نقله للعزل المنزلى بعد توقيع إقرار بالالتزام بتطبيق شروط العزل المنزلى.

وواصلت مستشفيات العزل فى مختلف المحافظات، استقبال المصابين بكورونا وإخضاعهم لبروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة، تزامناً مع خروج 100 متعافٍ من المستشفيات فى أربع محافظات، إثر تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وقالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمى، إن 25 حالة خرجت من المستشفى بعد تعافيها، فيما أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن خروج ٤٧ حالة من المستشفى الجامعى. وفى الأقصر، غادر 28 متعافياً مستشفى إسنا ومستشفى الحميات، بقرية الحبيل بمدينة البياضية، جنوب الأقصر، بعد تحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

من جهة أخرى، أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بين أعضاء النقابة إثر إصابتهم بفيروس كورونا، إلى 91 شهيداً حتى الآن، مؤكداً أن الفريق الطبى هو البطل الحقيقى فى أزمة مواجهة الفيروس، فيما سجلت مستشفيات «تلا» بالمنوفية 9 إصابات بين الأطقم الطبية. وأكد الدكتور نصيف حفناوى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إصابة طفلين فى دار للأحداث بمدينة قويسنا.