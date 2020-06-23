محافظ كفر الشيخ ونائبه بتفقدان الإجراءات الاحترازية بالموقف القديم

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكلف نورالدين، رئيس المركز والمدينة، بمتابعة أعمال تطوير الموقف القديم، موجهاً بسرعة الانتهاء من المرافق والتطوير، لتخفيف الإزدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، بالإضافة إلي إستكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف.

ووجه المحافظ، بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، و اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء حاتم فايد، مدير مشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.