رئيس مدينة مشتول يتفقد حريق مصنع الحلويات بالشوامنة

تفقد المحاسب محمد حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق أثار الحريق الذي اندلع اليوم في مصنع حلويات بمنطقة الشوامنة.

وأكد حجازي لـ "الوطن" مغادرة الأشخاص الأربعة الذين أصيبوا باختناق أثناء الحريق المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم. مشيرا إلى أنه فور تلقيه إخطارا بالواقعة تم مخاطبة الأجهزة المعنية للتعامل مع الواقعة.

وكانت الحماية المدنية بالشرقية بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الحماية سيطرت على حريق شب في مصنع حلويات واخمدت النيران التي امتدت لجزء من سقف 4 منازل مهجورة بمشتول السوق .

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز مشتول السوق بلاغا بنشوب حريق في مصنع حلويات بمنطقة الشوامنة بمشتول السوق وامتداد السنه النيران إلى جزء من سقف 4 منازل مهجورة مجاورة للمصنع وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات وأصابة 3 باختناق .

انتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الحماية وتم الدفع بعدد 4 سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران واخمادها . وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.