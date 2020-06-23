رغم الإغلاق.. مواطنون أمام صيدلية مدعي اختراع علاج كورونا بالمنوفية

رصدت "الوطن" الأجواء بمحيط صيدلية الدكتور حاتم جمعة في مدينة تلا بمحافظة المنوفية والذي ادعى اختراع علاج لفيروس كورونا بالأعشاب الطبيعية والذي يدعي علاج إصابة 150 من المصابين بفيروس كورونا، بعد قرار محافظ المنوفية بغلق الصيدلية.

وشهد محيط الصيدلية تواجد بعض المواطنين الراغبين في شراء علاج الأعشاب الذي ادعى الصيدلي علاجه لفيروس كورونا، فيما أكد "م.ن" أنه جاء إلى الصيدلية لشراء العلاج لرفع المناعة لزوجته المصابة بعدة أمراض للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه سمع عن الصيدلي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد "ا.ي" والمتواجد أمام الصيدلية، أنه جاء لشكر الصيدلي، مشيرا إلى أنه كان مصابا هو وزوجته بفيروس كورونا، وتعاطوا العقار المزعوم وتم شفائهم من المرض مشددين على أنهم لم يحصلوا على أي علاج آخر غير علاج الصيدلي.

كان محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، أصدر قرار رقم (900 ) لسنة 2020 بغلق صيدلية الدكتور حاتم شعبان جمعة الكائنة بناحية تلا غلقاً إدارياً لمدة شهر وذلك لمخالفته للقانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وإعلانه عن نشاطه في علاج مصابي بفيروس كورونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت محافظة المنوفية في بيان لها، انه تبين خلال التفتيش وجود أوراق دعاية وأخرى خاصة ببعض المرضي داخل الصيدلية، بالإضافة إلى وجود عبوات بها أعشاب مجهولة المصدر وزجاجات تحتوي على سائل أبيض وخل تفاح، وعسل أبيض وعسل أسود داخل الصيدلية لاستخداهم في علاج فيروس كورونا.