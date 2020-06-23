وزير الأوقاف: وضع علامات التباعد بالمساجد غدا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجمعة المقبلة ستكون هناك حملات كبرى على المساجد من أجل التأكد من وضع علامات التباعد من أجل حماية المصلين، مشدداً على أن كافة قيادات الوزارة والعاملين بذلوا مجهوداً كبيراً من أجل فتح المساجد، وتابع: "اعتبرنا أنفسنا على قوة هذا العمل احتساباً لوجه الله سبحانه".

وأضاف "جمعة"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه اعتباراً من غد وبعد غد سيتم وضع العلامات الاسترشادية الخاصة بالتباعد أثناء الصلاة، وتابع: "نبذل جهدا مضاعفا من أجل فتح المساجد".

ونصح وزير الأوقاف كل من يشعر بأعراض تشابه أعراض كورونا عليه أن يصلى فى بيته حفاظاً على المصلين، وعلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن يصلوا في منازلهم بنية تقليل الازدحام فى تلك المرحلة وسيأخذون ثواب الصلاة في المسجد.