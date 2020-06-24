عبر واتساب وإلكترونيا فقط.. خطوات تقديم شكوى متعلقة بامتحانات الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، طرق تقديم شكاوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة، عبر قنواتها الرسمية، وهما طريقتين فقط، وتستعرضهما الوطن في التقرير التالي...

منصة شكاوى الثانوية العامة

يمكن للطلاب الذين لديهم شكاوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة، الدخول على منصة شكاوي الثانوية العامة من هنــــــــــا.

ويجب ادخال رقم كود الطالب ورقم الجلوس.

ثم كتابة الشكوي، وستظهر في النهاية رقم يجب الاحتفاظ به، للاستعلام عن موقف الشكوى فيما بعد.

شكاوى الثانوية العامة عبر واتساب

أما الطريقة الثانية فهي عبر تطبيق واتساب على الرقم 01148970610.

وأكدت الوزارة أنها لن تستجيب إلى الشكاوي المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات الشخصية.