لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات لإعداد أسئلة بنفسك لدروس المواد
كتب:
يسرا البسيوني
11:06 م | الأحد 21 يونيو 2020
تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية ارشادات لطلاب الثانوية العامة، وفقا لما قدمته العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ليصبح الطالب قادرًا على صياغة أسئلة في مستويات معرفية مختلفة.
المستويات المعرفية لصياغة الأسئلة
ـ التذكر، وهو استدعاء ما سبق أن استقبله الطالب بالضبط مثل "اذكر تعريف الكثافة؟" فيجيب الطالب هي كتلة وحدة الحجوم من المادة.
ـ الفهم، وهو أن يعبر المتعلم عما تعلمه بلغته بشكل صحيح علميا مثل أن يعيد شرح المعلومة أو يلخصها أو يفسرها أو يغير طريقة عرضها من نص إلى رسم بياني مثلا والعكس.
فمثلا عندما نقول للطالب ماذا يقصد بقولنا أن كثافة الماء 1 جم لكل سم مكعب وتكون إجابته أن كتلة سم مكعب من الماء تساوى واحد جرام فذلك يعنى انه فهم معنى الكثافة.
ـ التطبيق، هو توظيف القواعد والقوانين فى مواقف جديدة فعندما يعلم الطالب أن الكثافة =الكتلة/الحجم فانه يستطيع أن يحسب كثافة الجسم إذا علم كتلته وحجمه أى تعويض مباشر في القانون.
ـ المستويات العليا في التفكير، وهي ( بحسب هرم بلوم ) قدرة الطالب على مواجهة مشكلة وتحليل عناصرها وإعادة تركيب بعض عناصرها للوصول للحل، وغالبا فإن حل المشكلات يتطلب من الطالب أكثر من قاعدة أو قانون للوصول للحل فمثلا إذا طلبنا من الطالب حساب كثافة جسم على شكل مكعب وأعطينا له طول ضلع المكعب فيقوم الطالب بحساب حجم المكعب أولا ثم يطبق في قانون الكثافة ليحسب الكثافة وبذلك يكون الطالب وظف أكثر من قاعدة لحل المشكلة.
إرشادات للطلاب لاعداد أسئلة المواد بأنفسهم
- حلل مضمون الدرس إلى حقائق، مصطلحات، قواعد وقوانين، نظريات، تجارب، أحداث، رسومات، خرائط شخصيات، وغيرها.
- وضع أسئلة تقيس الفهم لكل عنصر من عناصر مضمون الدرس مع مراعاة أن تبدأ الأسئلة أي من الأفعال (اشرح، فسر، لخص، وضح، قارن).
ـ وضع أسئلة تقيس التطبيق من خلال توظيف القاعدة أو القانون في موقف جديد بحيث يتوقف الحل على استخدام قاعدة واحدة فقط، مع البدء بأي من الأفعال (احسب، وظف، حدد الظاهر التي تنطبق على القاعدة).
ـ وضع أسئلة في مستويات عليا (حل المشكلات) من خلال تطبيق أكثر من قاعدة في موقف جديد، مع البدء بأي من الأفعال (حدد أوجه الشبه أو الاختلاف، صمم تجربة، كيف، حل المسالة، اجري التحويلات، ضع عنوان، ارسم، اقترح نظام، ضع خطة، اجري تجربة).
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تابعت مع المديريات التعليمية بالمحافظات الاستعدادات النهائية لامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وذلك في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق سلامة أبنائنا الطلاب وأداء امتحانات آمنة ومنضبطة.
ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان لموافاة اللجنة الثلاثية بالمحافظة بقوائم طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا، وكذلك المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، لتعميمها على رؤساء لجان سير الامتحان.