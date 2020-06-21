لطلاب الثانوية العامة.. إرشادات لإعداد أسئلة بنفسك لدروس المواد

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية ارشادات لطلاب الثانوية العامة، وفقا لما قدمته العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ليصبح الطالب قادرًا على صياغة أسئلة في مستويات معرفية مختلفة.

المستويات المعرفية لصياغة الأسئلة

ـ التذكر، وهو استدعاء ما سبق أن استقبله الطالب بالضبط مثل "اذكر تعريف الكثافة؟" فيجيب الطالب هي كتلة وحدة الحجوم من المادة.

ـ الفهم، وهو أن يعبر المتعلم عما تعلمه بلغته بشكل صحيح علميا مثل أن يعيد شرح المعلومة أو يلخصها أو يفسرها أو يغير طريقة عرضها من نص إلى رسم بياني مثلا والعكس.

فمثلا عندما نقول للطالب ماذا يقصد بقولنا أن كثافة الماء 1 جم لكل سم مكعب وتكون إجابته أن كتلة سم مكعب من الماء تساوى واحد جرام فذلك يعنى انه فهم معنى الكثافة.

ـ التطبيق، هو توظيف القواعد والقوانين فى مواقف جديدة فعندما يعلم الطالب أن الكثافة =الكتلة/الحجم فانه يستطيع أن يحسب كثافة الجسم إذا علم كتلته وحجمه أى تعويض مباشر في القانون.

ـ المستويات العليا في التفكير، وهي ( بحسب هرم بلوم ) قدرة الطالب على مواجهة مشكلة وتحليل عناصرها وإعادة تركيب بعض عناصرها للوصول للحل، وغالبا فإن حل المشكلات يتطلب من الطالب أكثر من قاعدة أو قانون للوصول للحل فمثلا إذا طلبنا من الطالب حساب كثافة جسم على شكل مكعب وأعطينا له طول ضلع المكعب فيقوم الطالب بحساب حجم المكعب أولا ثم يطبق في قانون الكثافة ليحسب الكثافة وبذلك يكون الطالب وظف أكثر من قاعدة لحل المشكلة.

إرشادات للطلاب لاعداد أسئلة المواد بأنفسهم

- حلل مضمون الدرس إلى حقائق، مصطلحات، قواعد وقوانين، نظريات، تجارب، أحداث، رسومات، خرائط شخصيات، وغيرها.

- وضع أسئلة تقيس الفهم لكل عنصر من عناصر مضمون الدرس مع مراعاة أن تبدأ الأسئلة أي من الأفعال (اشرح، فسر، لخص، وضح، قارن).

ـ وضع أسئلة تقيس التطبيق من خلال توظيف القاعدة أو القانون في موقف جديد بحيث يتوقف الحل على استخدام قاعدة واحدة فقط، مع البدء بأي من الأفعال (احسب، وظف، حدد الظاهر التي تنطبق على القاعدة).

ـ وضع أسئلة في مستويات عليا (حل المشكلات) من خلال تطبيق أكثر من قاعدة في موقف جديد، مع البدء بأي من الأفعال (حدد أوجه الشبه أو الاختلاف، صمم تجربة، كيف، حل المسالة، اجري التحويلات، ضع عنوان، ارسم، اقترح نظام، ضع خطة، اجري تجربة).

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تابعت مع المديريات التعليمية بالمحافظات الاستعدادات النهائية لامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي بدأت اليوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020، وذلك في إطار الحرص على اتخاذ الإجراءات التي تضمن تحقيق سلامة أبنائنا الطلاب وأداء امتحانات آمنة ومنضبطة.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بالتنسيق مع مديريات وزارة الصحة والسكان لموافاة اللجنة الثلاثية بالمحافظة بقوائم طلاب الثانوية العامة المصابين بفيروس كورونا، وكذلك المخالطين لحالات مصابة بالفيروس، لتعميمها على رؤساء لجان سير الامتحان.