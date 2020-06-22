محافظ مطروح يقرر تغيير رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية بعد إصابته بكورونا

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، تغيير رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد وعزل منزلي لعدد 6 مخالطين له بنزل الشباب، مع التأكيد على أن رئيس مركز توزيع أسئلة الامتحانات لم يتعامل مع اللجان مع انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية أمس الأحد.

وقال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في تصريحات صحفية، إنه بعد إجراء الكشف الطبى PCR من خلال الأطباء المختصين وتحت إشراف مسئولي مديرية الصحة بمطروح على مسئول فندق المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا جمال ناجي ثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وبالكشف العاجل على جميع المخالطين له ثبت إيجابية إصابة رئيس مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة بالفيروس قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية أمس الأحد، لافتا أنه لا يتعامل مع لجان الإمتحانات والتى يجرى تسليمها الصناديق المعدنية التى تحوى الأسئلة خلال أيام الامتحانات، وليس له أي تعامل مع الطلاب وأوراق الأسئلة والإجابات.

وأضاف أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قرر استبعاد جميع المخالطين لرئيس مركز التوزيع وعددهم 6 أشخاص، وعزلهم منزليا تحت إشراف مديرية صحة مطروح مع توافر جميع المتطلبات الحياتية اليومية لهم، متمنيا أطيب الأمنيات القلبية بالشفاء العاجل لجميع المرضى.