"حجي" يرد على مهاجميه بعد تصريحاته حول الأزهر: لكم السباب ولنا التجديد

علق المفكر الدكتور طارق حجي، على ردود الأفعال والجدل الدائر بعد تصريحاته الأخيرة عن مؤسسة الأزهر الشريف الأسبوع الماضي، موضحًا أن ردود الأفعال كان قوية وشديدة.

وقال "حجي" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن: "ردود الأفعال تنوعت ما بين شتيمة وسباب، ثم معارضة كلية لما قلت، ولكن بمنتهى المنطق وبلغة مهذبة، ثم دفاع مستميت عن جهة ما، ثم هناك من أيدوا وجهه النظر".

وأضاف: "أصحاب الفكر وأساتذة الجامعات أيدوا رائي، وكل إنسان يعبر عن ذاته بالطريقة التي يعبر فيها عن آرائه.. ومن يشتم يعبر عن جانب من جوانب شخصيته، وهؤلاء أقول لهم.. لكم السباب ولنا تجديد الخطاب".

وانتقد المفكر طارق حجي، المؤسسة الدينية بمصر في إحدى الحلقات التي ظهر فيها مع الإعلامي خالد أبو بكر، وقال إنها لم تتجاوب مع دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني.