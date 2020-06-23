فيديو.. "الأوقاف" للمصلين بعد قرار فتح المساجد: تباعدوا يرحمكم الله

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف، إن من ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة بعد فتح المساجد هي عدم فتح دور المناسبات وعدم السماح بدخول الجنائز، وعدم فتح المساجد التي بها ضريح.

وأضافت أبو عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، "كنا بنقول ساووا صفوفكم وتراصوا وتراحموا يرحمكم الله.. دلوقتي بنقول تباعدوا يرحمكم الله.. التقارب كان قبل كدا سُنَّة ولكن دلوقتي بنطلب التباعد متر ونص ومترين للحفاظ على الأرواح وده واجب من الواجبات، وهيتابع الإشراف على الكلام ده الإمام المكلف والعاملين بالأوقاف، وهيكون في علامات تباعد بالمساجد".

وشرح أبوعمر أن المساجد التي تستطيع الأوقاف رفع سجادها ستفعل ذلك، ولكن بعض المساجد سجادها ملصق بالأرض ولن يتم رفعه، ولكن لا بد من اصطحاب المصلي مصلية خاصة به، مشددا على أنه لن يسمح لأي مصلٍ دخول المسجد بدون كمامة حفاظا عليهم وقد يتم توفير كمامات بالمساجد مثلما الحال بالمترو.

وشدد أبوعمر على أن الوضوء لن يكون مسموحا بالمسجد، ودورات المياه لن يتم فتحها نهائيا وسيتم غلقها غلقا تاما، مشيرا إلى أن دور المناسبات والأضرحة لن يتم فتحها الوقت الحالي لمنع التلامس سيستمر التعليق للأمن والأمان والاحتراز وحتى الأبواب المؤدية لها لن تكون متاحة.

وأكد أبوعمر أن تعقيم المساجد سيستمر بعد وقبل كل صلاة وحتى الفترة الماضية أثناء الغلق كانت تطهر وتعقم باستمرار.