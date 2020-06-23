"الأوقاف": معاقبة من يخالف التعليمات من المصلين بإغلاق المسجد

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن السماح بصلاة الجنازة بالمسجد في غير أوقات الصلاة العادية أمر قريب جدا من التطبيق، وإن الوزارة تدرس الأمر ولكنها تنتظر ما سيسفر عنه الاسبوع الاول من فتح المساجد.

وأضاف لـ"الوطن"، أن قرارات الوزارة اليوم بضوابط فتح المساجد جاءت واضحة بمنع الجنازات وذلك للنظر في نتائج الأسبوع الأول وبحث إمكانية السماح بصلاة الجنازة في المسجد ولكن بعيدا عن أوقات الصلوات، حتي نبعد عن الازدحامات التي يمكن أن تحدث.

وأوضح أن الوزارة ستطبق التعليمات الصادرة اليوم بمنتهى الحسم، وستعاقب من يخالفها من المصلين بإغلاق المسجد، ومن سيخالف من الأئمة بالتحقيق.