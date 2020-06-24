طارق حجي: 3 يوليو اليوم الأسود في تاريخ الإخوان

قال المفكر الدكتور طارق حجي، إن مصر هي الهدف الأكبر والأهم للإخوان، ووصولهم للحكم في 2012 كان تتويجا لسنوات كبيرة من الأمل، قبل طردهم بأمر الشعب واستجابة القوات المسلحة لإرادة الشعب، ومن هناك كان الجرح الإخواني عميق.

وأضاف طارق حجي خلال حواره مع خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن التنظيم العالمي للإخوان في يديه المليارات، و3 يوليو 2013 أسود يوم في تاريخ الإخوان، وهناك كراهية من أردوغان ضد الرئيس السيسي وضد مصر التي لفظت الإخوان في 3 يوليو 2013 .

وأوضح أن أنصار الإخوان قطر وتركيا وحزب النهضة التونسي الذي صوت ضد مصر في الجامعة العربية، مضيفًا أن أردوغان عضو في التنظيم العالمي للإخوان.