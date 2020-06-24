السيطرة على حريق في مصنع نسيج بالعبور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب في مصنع للنسيج بالعبور.

حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم العبور بنشوب حريق بمصنع للنسيج بالعبور.

تم إخطار الحماية المدنية وانتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وتبين أن المصنع المحترق على مساحة 500 متر مربع تقريبا وأتت النيران على بعض الماكينات والأقمشة به.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وحصر الخسائر الأولية.

فيما أمر المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، بتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع المحترق.