أولوية الحضور والحجز بالساعة.. هكذا يتعامل أصحاب المقاهي مع نسبة الـ25%

أعلن مجلس الوزراء عن إجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومنها الفتح التدريجي للمقاهي والكافيهات والمطاعم بنسبة تشغيل 25% اعتبارًا من السبت المقبل 27 يونيو الجاري.

وحددت الحكومة موعد غلق المحال التجارية فسيكون الساعة 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، وتستعرض "الوطن" الاحتياطات التي سيتخذها أصحاب المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وكيف سيتم التعامل مع نسبة الإشغال 25%.

رئيس شعبة المقاهي: جميع المقاهي ستلتزم "ما صدقنا"

قال عفت صلاح رئيس شعبة المقاهي بالإسكندرية، إن الجميع سعيد بقرار مجلس الوزراء بفتح المقاهي والكافيهات ، بعد إغلاق دام لمدة 4 أشهر، موضحًا أن أصحاب المقاهي كانوا يطالبون بفتحها حتى مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لكن السلطات اتخذت القرار في الوقت المناسب.

وأضاف أن جميع المقاهي ستلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية بداية من تشغيل المقهي بنسبة اشغال 25%، فإذا كان سعة المقهي مثلا 10 طاولات فسيتم تشغيل 3 فقط، لمراعاة مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد، واستخدام الأدوات البلاستيك مثل الأكواب والأطباق وغيرها.

وأكد أن جميع المقاهي ستلتزم بتعليمات مجلس الوزراء لأنهم "ما صدقوا، وأهو أحسن من الإغلاق الكامل"، خاصة أن عقوبة مخالفة التعليمات تتضمن الغلق التام.

وأوضح أن استخدام الأدوات البلاستيكية سيكون مكلف لأصحاب المقاهي، ومع ذلك سيقومون بالتضامن من أجل المرور من تلك الأزمة، مضيفًا أن أغلب المقاهي في أماكن حيوية بجانب الأسواق والمحلات، ويمكن لأصحاب المقاهي تعويض الخسارة من خلال توزيع الطلبات على المحلات والأماكن المجاورة.

ملصقات على الأرض لتحديد المسافات

وأوضح خالد عمران صاحب مقهي بمنطقة عين شمس، إن قرار عودة المقاهي من الأمور المفرحة للعاملين، بعد توقف لفترة وصلت لـ4 أشهر، وأنه سيتم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء من خلال تقليل نسبة الاشغال، حيث سيتم وضع ملصقات على الأرض لتوضيح مسافات البعد الاجتماعي.

وأضاف أن قرار غلق المقاهي في حوالي العاشرة مساءً، سيقلل من الزحام، لأن الزحام يبدأ من التاسعة مساءً، وبالتالي فأن الغلق سيكون قبل الزحام، كما أن أغلب المقاهي تكون في الهواء الطلق.

اختيار 25% بأولوية الحضور

وقال أحمد عيد المقصود صاحب مقهي بمنطقة الهرم، أن اختيار 25% بالنسبة للحضور سيكون بأولوية الحضور، أما بالنسبة للكافيهات الشهيرة فسيكون الأمر بالحجز بعدد ساعات محددة، ومن سيحضر ولن يجد مكان فأنه بالتأكيد سيرحل.

وأضاف أن أصحاب المقاهي سيحافظون على ارضاء الزبائن، موضحًا أن أغلبهم لن يقوم برفع سعر المشروبات أو المنتجات، حتى يضمن استمرار قدوم الزبائن.