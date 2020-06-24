تأجيل امتحانات الدراسات العليا بجامعة أسيوط حتى سبتمبر المقبل

وافق مجلس الدراسات العليا بجامعة أسيوط في جلسته رقم 421 المنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2020، على عقد امتحانات الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة في الأول من سبتمبر المقبل، بدلا من الموعد المقرر لها سابقا في أول يوليو، عدا الكليات ذات الكثافة العددية المنخفضة لطلاب الدراسات العليا، والتي يقرر مجلس الجامعة موعد بدء امتحاناتها.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، بأنّه جرى رفع تقرير بقرارات مجلس الدراسات العليا للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ومن المقرر عرض قرارات المجلس على مجلس الجامعة، المقرر انعقادها الأحد المقبل، لمناقشتها واتخاذ قرارا نهائئ بشأنها.