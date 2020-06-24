الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتيا من القمح بنسبة 50%

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنّ تعداد مصر في الثمانينيات كان 46 مليون نسمة، واستهلاكنا من القمح كان يعادل أقل من 50% حاليا، لافتا إلى أنّ تعدادنا اليوم أكتر من 100 مليون نسمة، ورغم ذلك فاكتفائنا من القمح يصل إلى 50% وأكثر.

وأضاف سليمان، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية، "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية، خلود زهران، أنّ كل ذلك راجع إلى البحث العلمي، وأنّ نسبة اكتفائنا الذاتي من القمح ستزيد بجهود الحملات القومية للنهوض بإنتاج القمح.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أنّ الحملات تعمل على عدة محاور مختلفة، بينها التوعية العامة للمزارعين بالمعاملات والتوصيات الفنية لزراعات القمح، وإقامة حقول إرشادية ونموذجية يرى الفلاح بها الأصناف الجديدة ومخرجات البحث العلمي، لافتا إلى أنّ هناك محور آخر فيما يخص التقنيات لتوفير المياه لزراعة القمح في الوادي والدلتا على مساطب لتوفير المياه.