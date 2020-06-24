مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزل بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بقرية أدفا بمركز سوهاج، ونُقلت الجثة للمستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد المجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد وورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفلة "فاطمة.س.ا"، 3 سنوات، وتقيم بناحية أدفا دائرة المركز جثة هامدة ادعاء سقوط من علو.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدها "سمير.ا.ى"، 30 عامًا، سائق، قرر أنه أثناء لهو نجلته المذكورة أعلى سلم المنزل بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما أدى لوفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.