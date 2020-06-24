بينهم 6 من ذوي الهمم.. تعيين 1444 شابا بالقطاع الخاص في الإسكندرية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 1444 شابا، منهم 6 من ذوي الهمم ، بمنشآت القطاع الخاص ، وذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 1215 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحه أمام شباب المحافظة لشغلها .

وأوضح الوزير ، أن المديرية قامت بمتابعة صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة لـ 17 ألفاً و 473 مستحقاً، بإجمالي 8 ملايين و 736 ألفاً و 500 جنيه من خلال 84 مكتبا للبريد و 3 مدارس، فضلا عن 5 فروع للبنك الزراعي بالمحافظة ، وذلك استكمالا لصرف الدفعة الأولى من المنحة .

وقال حسن الرداد وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي: إنه تم التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 88 منشأة ، تفتيش دوري وحملات ، وتحرير 83 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

وأشار إلي أن المديرية تلقت خلال شهري أبريل ومايو الماضيين 174 شكوى، منها 61 شكوي مستوفاه ، وتم تحرير 61 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 77 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 120 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .