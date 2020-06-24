ضبط 1200قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1200) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانِ (بمحافظة القليوبية) لحيازته (6 طن "كبدة - مفروم دواجن – أمعاء حيوانية") مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط أمين عهدة مخزن زيت تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإستلام كمية قدرها (4,600 طن "سكر تموينى" به نقص فى الأوزان بمقدار 1500 جرام إلى 2500 جرام فى الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام تعبأة إحدى الشركات لتسليمها للبدالين التموينيين) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (5000 قطعة كمامة) بقصد رفع أسعارها.

· ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة الإسكندريةالقاهرة) لإستيلائه على مبلغ مالى قدره (3249887 جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب بمنظومة تشغيل الخبز وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء).. طبقا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

· تم القيام بحملات نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (239) قضية بإجمالى مضبوطات (302352) عبوة سجائر .

· تم إتخاذ الإجراءات القانونية.