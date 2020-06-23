التنمية المحلية: قرارات الفتح لمطبقي اشتراطات التراخيص من المحليات

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه وبناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء فسيتم فتح المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات بداية من يوم السبت الموافق 27 من الشهر الجاري حتى الساعة 10 مساءً، والتي تطبق الاشتراطات العامة والمرخصة من الإدارات المحلية أو وزارة السياحة.

وتابع: "فتح الشواطئ الخاصة بإجراءات احترازية وفق معايير مجلس الوزراء التي طبقتها آنفا".

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه حدث، اليوم، تنسيق بين وزير التنمية المحلية ووزير السياحة والآثار، وتم الاتفاق على اشتراطات عامة أهمها قيام مديري المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة للسماح بالتشغيل، وحال مخالفة الضوابط سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة، مع حظر إغلاق الملاهي الخاصة بالأطفال كذا إقامة الحفلات الخاصة والنشاطات المتعلقه بالتجمعات، موضحا أنه سيتم استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابيه للمنشأة بحد أقصى: "بين كل ترابيزة وترابيزة مسافة متقلش عن 2 متر والجالسين على ترابيزة واحده المسافة اللي بينهم متر، ولو أسرة رايحة يبقى 6 على الترابيزة".

وأكد أنه سيتم الكشف بكاشف حراري على النزلاء في الفنادق وكذا العاملين به وهو ضمن الاشتراطات التي مضى عليها المديرون في تلك المنشآت، مع توفير مطهر للأيدي في مدخل المنشأة، وكذا منع إقامة نظام "الأوبن بوفيه"، مشيرا إلى أن هناك حظرا كاملا على تقديم الشيشة وكذا مفارش الموجودة على ترابيزات الطعام، حيث سيتم استبدال القماشية بأخرى يتم التخلص منها بين كل مستخدم وآخر، مع الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام بقدر المستطاع، مع توفير معقمات ومناديل تعقيم على الترابيزات.