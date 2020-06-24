كشف ملابسات وضبط مرتكب واقعة مقتل "ربة منزل" بمسكنها بالغربية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما كشف غموض وملابسات وقائع القتل المجهلة والتعدى على النفس والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.. فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمــن الغربية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم ثان المحلة لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة سيدة (ربة منزل مقيمة بدائرة القسم) داخل شقتها.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمديرية أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (سبق إتهامه فى قضية "سرقة" ومُقيم بدائرة مركز شرطة سمنود).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف المتهم المذكور بقيامه بالإستيلاء على (شاشة تليفزيون- جهاز "تابلت" - 2 هاتف محمول).. وتم بإرشاده ضبط المسروقات والمفتاح الخاص بشقة المجنى عليها ودراجة نارية "تروسيكل" المُستخدمة فى نقل المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.