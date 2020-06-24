كشف ملابسات وضبط مرتكبى واقعة إختفاء سائق "توك توك" ومقتله بأسيوط

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما كشف غموض وملابسات وقائع القتل المجهلة والتعدى على النفس والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.. فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أسيوط من (سائق - مُقيم بدائرة المركز).. بغياب شقيقه (سائق - مُقيم بذات القرية) عن مسكنهما عقب خروجه للعمل على مركبة "التوك توك".

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط أن وراء واقعة غياب المجنى عليه (عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مُقيمان قرية البورة بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا عقدهما العزم على سرقة أحد سائقى "التوك توك" وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بإستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهما خلف مصنع الأسمنت بدائرة المركز وحال سيرهم بالطريق قاما بالتعدى عليه بسكين كان بحوزتهما فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وإستوليا على مركبة "التوك توك" وفرا هاربان.

تم بإرشادهما العثور على جثة المجنى عليه بالمكان المُشار إليه وبها عدة طعنات بالبطن والرقبة ومركبة "التوك توك" المستولى عليه وأضافا بتخلصهما من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.