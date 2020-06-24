كشف غموض وضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الاشخاص بالجيزة إثر خلافات أسرية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما كشف غموض وملابسات وقائع القتل المجهلة والتعدى على النفس والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.. وفى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم الوراق بمقتل أحد الأشخاص متأثراً بإصابته بعيار نارى بالرأس، وما قرره نجله بأنه حال تواجده وأسرته بالشقة سكنهم فوجئ بدخول شخصين مجهولين للمنزل إصطحبه أحدهما إلى غرفة نومه التى يتواجد بها والدته وأشقائه، وتوجه الآخر وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" إلى غرفة نوم والده وسماعه صوت عيار نارى وفرا هاربان وعقب ذلك عثروا على جثة والده مصاب بعيار نارى بالرأس وبعثرة بمحتويات الغرفة.

فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، عن تحديد مرتكبى الواقعة (زوجة المجنى عليه، نجل المجنى عليه، عاملَين "لأحدهما معلومات جنائية"، سائق "توك توك" - جميعهم مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابه الواقعة وقرر المتهمان "زوجة المجنى عليه ونجله" أنه نظراً لسوء معاملة المجنى عليه لهما وتعديه عليهما بالضرب وإجباره للمتهم الثانى على العمل للمشاركة فى مصاريف المنزل عقدا العزم على التخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بالإتفاق مع أحد الأشخاص على التخلص من المجنى عليه مقابل تحصله على مبلغ مالى 500 ألف جنيه فإستعان الأخير بالعامل الثانى وسائق "التوك توك" وقام بإعداد قطعتى سلاح نارى (فرد خرطوش - فرد رصاص) والتوجه لمسكن المجنى عليه بإستخدام مركبة "التوك توك" لإرتكاب الواقعة.

تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط (2 فرد محلى"خرطوش - رصاص" المستخدمان فى إرتكاب الواقعة - فرد خرطوش - 14طلقة مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول- طقم حلى فضة" قام بشرائهم من متحصلات الواقعة) وكذا ضبط مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهم الخامس "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.