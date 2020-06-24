ضبط 3 أشخاص لقيامهما بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".. فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه (ثانوية عامة 2020 ) عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر اسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء إنعقاد اللجان .

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة المشار إليها تدار من خلال حساب منشأ على تطبيق "واتس آب" ويقوم بإدارته (طالبان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ، ومديرية أمن أسيوط تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وعثر بحوزتهما على ( 2 هاتف محمول) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة ، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية للثانوية العامة وإجاباتها ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإستفادة مادياً .

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه ( الإمتحان على الواتس آب ) عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء إنعقاد اللجان.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة المشار اليها تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة). عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة حيث تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية، وبإستكمال الفحص تبين إدارته للمجموعة المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية.. كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن صور خاصة بالإمتحانات وأجوبتها وطلبه كروت شحن مقابل إرسال الإجابات لهم .

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإستفادة مادياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.