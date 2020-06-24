ضبط مخازن مستلزمات طبية مخالفة وبداخلهم كمامات وكحول مجهولة المصدر

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى .. فقد ورد معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها وجود مخزن للمستلزمات الطبية مخالف للإشتراطات كائن بدائرة قسم شرطة العمرانية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط مالكه (أخصائى تحاليل ، مقيم بدئرة القسم ) ، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على (18 جركن كحول 20 لتر – قرابة 15000 كمامة "منتج نهائى" – 5 كرتونة جاونتى طبى بكل كرتونة 50 علبة – 7 شكائر بلاستيك بداخلهم زجاجات فارغة للتعبئة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

ضبط مصنع بدون ترخيص بالجيزة وبداخله 8500 كمامة غير مطابقة للمواصفات

كما ورد معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة تفيد قيام (صاحب مصنع ملابس جاهزة بدائرة قسم شرطة الطالبية) بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ووضع علامات تجارية مقلدة لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المذكور ، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على (8500 كمامة "منتج نهائى – تحت التجهيز "غير صالحة للإستخدام – ماكينات تصنيع "خياطة" – مكواة بخار – مقص شريط) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .

ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالترويج لبيع الكمامات مجهولة المصدر عبر صفحات "فيس بوك"

وتابعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مُستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كمامات واقية" مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.

أكدت التحريات صحة الواقعة وتحديد مرتكبها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا).. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار اليها.. كما عثر بحوزته على (150) علبة تحتوى على عدد (7500) كمامة معدة للبيع .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه للترويج وبيع مستلزمات طبية "كمامات" عبر مواقع التواصل الإجتماعى للمواطنين الراغبين فى شرائها مستغلاً فى ذلك الطلب عليها بغرض الإستفادة مادياً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.