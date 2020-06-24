ضبط 3 سيدات لقيامهن بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر وسائل التواصل الإجتماعى

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.. فقد رصدت المتابعة قيام إحدى الفتيات بإنشاء صفحة على أحد برامج التواصل الإجتماعى بقصد تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مقابل مادى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها فتاتان حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، وبمواجهتها إعترفت بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وإستخدامها مواقع التواصل الإجتماعى لتسهيل الأعمال المنافية للآداب بقصد التربح المادى ، وبمواجهة الفتاتان أيدا مضمون ما سبق وتحصلهما على مقابل مالى نظير مشاركة المذكورة لذات النشاط المؤثم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.