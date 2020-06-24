"تعليم القاهرة" تناشد أولياء الأمور بالابتعاد عن لجان الثانوية: السرادق للطلبة مش ليكم

قال محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة، إن المديرية ناشدت أولياء الأمور بعدم التجمع أمام لجان الثانوية العامة، حفاظا على سلامتهم وصحة الطلاب، مشددا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف عطية، لـ"الوطن"، ردا على وجود سرادق أمام إحدى لجان المرج، أنه عند وجود سرادق في مدخل أي لجنة يكون هذا لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وحمايتهم من حرارة الشمس، حيث يجرى متابعة التزام الطلاب بإجراءات الحماية من الباب الخارجي للجان من ارتداء الكمامة واستعمال المطهرات والتباعد الاجتماعي وخلافه.

وأوضح أن المديرية وضعت مسؤول التطوير التكنولوجي داخل اللجان؛ لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، علاوة على وجود لجنة متابعة من أمام أبواب اللجان؛ للاطمئنان على دخول الطلاب وتوزيع المطهرات.

وشدد على عدم الالتفات للشائعات واتباع أولياء الأمور والطلاب لكل تعليمات وزارة التعليم، مؤكدا توفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء.