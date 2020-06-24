إيقاف العمل بـ3 شركات في العاشر لمخالفة إجراءات كورونا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إيقاف العمل بـ3 شركات بمدينة العاشر من رمضان، لمخالفة أصحابها تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وجرى إيقاف الشركات الثلاث والتي تعمل في مجالات (صناعة النسيج - الملابس الجاهزة -الصناعات البلاستيكية) لمدة 48 ساعة، لحين استيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لحماية العاملين بها.

وأضاف أنه في حالة ارتكاب المخالفة مجددا، سيجري غلق المصنع لمدة 14 يوما، كفترة حضانة للفيروس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح لأصحاب الشركات والمنشآت الصناعية بالتقصير في حماية العاملين وتوفير كل المستلزمات الضرورية لهم.