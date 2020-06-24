الفيوم: 11 وحدة صحية تشارك في "100 مليون صحة"

قال محمد التوني، المتحدث باسم محافظة الفيوم، إن القيادة السياسية دعمت القطاع الطبي خلال الآونة الماضية، من خلال برنامج التأمين الصحي الشامل، ومبادرة 100 مليون صحة لعلاج مرضى فيروس سي.

وأضاف التوني، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن 86% من مصابي فيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة والتي تحتاج حالتهم نظرَا لضعف مناعتهم إلى العناية المركزة.

وأشار إلى أن حملة 100 مليون صحة عالجت 2.7 مليون من مرضى فيروس سي، مشيرًا إلى أن الحملة في مرحلتها الحالية تستهدف الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن هناك 11 وحدة صحية بـ 5 مستشفيات في محافظة الفيوم تشارك في الحملة.

وتابع: "هذا يعني أن كل من له تأمين صحي أو بطاقة علاجية أو علاج على نفقة الدولة وتابع لمستشفى ما سيكون لديه منافذ أخرى يستطيع التوجه إليها، لتقليل العبء على المستشفيات، بالإضافة إلى وجود قوافل طبية متحركة تقدم تلك الخدمة للقرى المحرومة من الخدمات الطبية".