رئيس الإسعاف يكشف عدد ضحايا ومصابي كورونا بالهيئة

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن هناك 3 شهداء وعدد لا بأس به من المصابين بين المسعفين والسائقين والعاملين داخل غرف العمليات، ومعظمهم تماثل للشفاء وبعضهم عاد للعمل مرة أخرى "ده شرف لينا كلنا".

وأضاف "جاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أننا في معركة حقيقة والشرف هو تواجدهم بالميدان وعدم التخلي عنه لحظة واحدة.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف المصرية، أن هناك تدريب مستمر للعاملين بالهيئة، والتدريب الميداني هو الأوقع، منوهًا بأنه منذ شهر فبراير تم إدخال التدريبات الخاصة بجائحة كورونا، وكان أول درس في التدريبات الأمان الشخصي لرجل الإسعاف حتى يحمي الوطن بأكمله.