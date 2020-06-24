بعد توقعات بالوصول لـ70 ألف إصابة آخر يونيو.. كيفية حساب أرقام كورونا

توقعات وأرقام جديدة أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، في وقت سابق، بالوصول لـ 40 ألف إصابة يوم 12 يونيو وتوقعوا الوصول إلى 50 ألف لإصابة يوم 17 يونيو، مشيرًا أنه من المتوقع أن نصل إلى 60 ألف إصابة يوم 24 يونيو الجاري وأن نصل إلى 70 ألف يوم 30 يونيو.

واعتبر عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن نسبة الزيادة كانت مرتفعة في البداية وكنا نزيد بأعداد قليلة ولكن بنسبة مرتفعة، مشيرًا إلى أن المعدل اليومي كان مرتفعًا في البداية وأن الزيادات كانت 200% و300% وهو مالا يحدث حاليًا، مشددا على أن التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية لوقف انتشار الفيروس مشيرًا أن نسبة العدوى وصلت لـ1.5 لكل شخص مصاب.

وقالت الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة، إن توقعات أرقام الإصابات تكون من خلال نموذج حسابي يتيح عدة مدخلات مثل معدلات الإصابات والوفيات وفترة الحضانة وفترة التعافي، وأعداد المرضى بالمستشفيات، والذين في العزل المنزلي، وغيرها من البيانات لحساب الأرقام المتوقعة.

وأكدت مختار لـ"الوطن"، أنه لا أحد يستطيع حسم فترة الذروة، لكن كلها توقعات، وهو طبيعي في كل العالم، خصوصا في ظل وباء مستجد وغامض، في تفاعلات وسرعة انتشاره، مشيرة إلى أن كل الأوبئة عند ظهورها، وضعوا حسابات للذروة، لكن لم تكن دقيقة بما يكفي ولم تكن دقيقة، وبالتالي في ظل انتشار فيروس غير مفهوم وصعب توقعه، سيكون من الصعب تحديد الذروة بدقة.

وأوضحت أستاذ الصحة العامة، أن دقة التوقعات تعتمد على مدى دقة البيانات المستخدمة في "الموديل الحسابي" ، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي، والمواظبة على غسل الأيدي وتطهير الأسطح، وارتداء الكمامات.

لم تكن توقعات وزير التعليم العالي الأولى من نوعها حيث خرج في العديد من المرات معلنا أرقام توقعات، وكان من أبرزها:

أبرز التوقعات

- إدارة الأزمة كانت تتوقع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر قبل تحقيقه بثلاثة أسابيع، قائلا: "توقعاتنا خلال النهارده وبكرة سنصل لـ15 ألف إصابة بفيروس كورونا، وتوقعاتنا إن يوم 27 مايو و28 مايو قد نصل لـ20 ألف إصابة بفيروس كورونا".

- يجري تحليل حركة السكان من خلال الأقمار الصناعية وقياس نسبة الانبعاثات لمعرفة الكثافات وتوزيع السكان على مستوى الجمهورية، والتزامهم بقرارات الحظر، لرصد تحركات المواطنين؛ ليكون هناك إجراءات تحول دون هذه التجمعات.

- نستخدم نماذج وبائية مبسطة لوصف انتقال الأمراض المعدية من خلال مجموعة من الأفراد، فلنفترض أنّ هناك شخصا لديه قابلية للإصابة بالعدوى، وآخر مصاب، وشخص ثالث تعافى من الفيروس، إذن نستخدم نموذجي sir وseir لنصل إلى نسبة انتقال المرض المعدي.

- توقع أن يكون العدد الأقصى للحالات التي تسجلها مصر من فيروس كورونا من 36 إلى 40 ألف حالة: "ممكن نزيد من النهارده لحد ما نوصل إلى 40 ألف حالة، ويكون ده مش العدد اللي هيتكسر بعديها المنحنى، لكن الأعداد التي تسجل بعدها وزارة الصحة صفر حالات، ونعلن أن مصر أثناء الجائحة أصيب 40 ألف حد أقصى أو إجمالي".

- من المتوقع الوصول لهدا الرقم بعد نقطة الانعطاف التي ستحدث 28 أو 29 مايو ويبدأ المنحنى يصل إلى الحد الأقصى لتسجيل الحالات في هذا التوقيت، حتى يمكن أن نسجل 36 ألف حالة أو 37 ألف حالة وهو الحد الأقصى للحالات، ويمكن لتلك الحالات أن تتناقص حتى 10 يوليو المقبل.

- أرقام الوفاة غير قابلة للتشكيك أو الافتراض، ولو نسبناها للأعداد الفعلية، تبقى نسبة الوفيات 4.8% ووزيرة الصحة بتقول 5%، ولو نسبناها للواقع الافتراضي وهو 71 ألف حالة وليس 14 ألف حالة، سيكون 1%، بسبب وجود عدد كبير من المصابين لا تظهر الأعراض عليهم، وإذا كان عدد المصابين 100 ألف حالة سيكون معدل الوفاة نصف في المائة.