غدا.. حفل موسيقي للفرنسية Chloé Thévenin ضمن فعاليات سوق "كان"

تحيي صانعة الموسيقى والملحنة الفرنسية Chloé Thévenin، حفلا في السابعة مساء الغد، ضمن عروض سوق مهرجان كان الافتراضي، ويعرض الحفل لايف عبر موقع كان وصفحة المهرجان الرسمية عبر فيس بوك.

وChloé Thévenin ولدت عام 1976، وألفت الموسيقى لعدد من الأفلام، منها Paris la blanche، من إخراج ليديا تيركي، وأيضا فيلم Passed by Censor، من إخراج وتأليف Serhat Karaaslan

وانتهت Chloé Thévenin من تأليف الموسيقى التصويرية لأخر أفلام المخرج Laurent Cantet وعنوانه Arthur Rambo.

وبدأ سوق "كان" الافتراضي يوم 22 الشهر الحالي وينتهي يوم 26، ويقام "أون لاين"، بعد إلغاء الدورة بسبب تفشي فيروس كورونا، ويهدف إصدار هذا العام للاستمرار في دعم صناعة السينما ومحترفيها.

ويجمع السوق أكثر من 8500 مشارك، ويتم تشغيل أكثر من 1200 عرض على الإنترنت، وتتوفر حقوق شراء 2300 فيلم روائي طويل، بحسب الموقع الرسمي لمهرجان كان.

ويوفر السوق فرصًا لحضور أكثر من 150 حدثًا، بجانب محادثات نقاشية رئيسية، واجتماعات سريعة، والحفلات الموسيقية الحصرية من مؤلفي الأفلام والموسيقيين.

يذكر أنّ إدارة مهرجان كان، كشفت عن قائمة اختياراتها الرسمية النهائية لعام 2020، منذ فترة، وذلك بعدما أعلنها رئيس المهرجان بيير ليسكور، من العاصمة الفرنسية باريس، حيث ضمت القائمة 56 فيلما.