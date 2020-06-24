طقس الغد مائل للحرارة.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، لطيف ليلًا، وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، معتدل ليلًا.

وعن الظواهر الجوية؛ يكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق واضطراب في حركة الملاحة البحرية، ونشاط للرياح على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 20

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 31 20

بلطيم 29 22

مطروح 26 19

السلوم 28 18

سيوة 34 19

بورسعيد 28 22

دمياط 28 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 22

العريش 29 20

رفح 29 21

رأس سدر 36 23

نخل 34 16

نويبع 35 24

طابا 33 20

كاترين 31 19

الطور 34 23

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 39 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 45 28

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 38 28

حلايب 34 29

رأس حدربة 34 28