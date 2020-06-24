الأرصاد تحذر كبار السن وأصحاب أمراض الصدر من التواجد بأماكن مغلقة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد طقسا مستقرا خلال الأيام الحالية، حيث أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على شمال البلاد ومعتدل على جنوب البلاد ليلًا.

وأضاف شاهين، خلال لقاء عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة والرياح معتدلة يقتصر نشاط الرياح على جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، بينما هناك استقرار في البحر المتوسط ومهيأ تماما لممارسة كل الأنشطة البحرية.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة نتيجة كتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية، ومنخفض الهند الموسمي يمتد تأثيره على كل أنحاء البلاد مما يزيد من شهورنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو الأكثر تأثيرا خلال أشهر الصيف والذي يستمر حتى 21 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن هناك شبورة خفيفة على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة لكنها غير مؤثرة، محذرًا من التواجد بأماكن مغلقة أو رديئة التهوية خاصة لأصحاب أمراض الصدر والتنفس وكبار السن.