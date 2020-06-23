الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة ورياح مثيرة للرمال على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا على السواحل الشمالية، حار نهارًا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة، معتدلة على كليهما.

وأضاف الخبراء أنّه هناك نشاطًا للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 21

الإسكندرية 29 20

وادي النطرون 34 20

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 31 20

بلطيم 29 22

مطروح 26 19

السلوم 28 18

سيوة 34 19

بورسعيد 28 22

دمياط 28 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 22

العريش 29 20

رفح 29 21

رأس سدر 36 23

نخل 34 16

نويبع 35 24

طابا 33 20

كاترين 31 19

الطور 34 23

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 39 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 45 28

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 38 28

حلايب 34 29

رأس حدربة 34 28