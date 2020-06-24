يوميا.. رفع 470 طن قمامة ومخلفات صلبة بمرسى مطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، أن جهاز النظافة يواصل رفع القمامة والمخلفات الصلبة بكميات تصل إلى 470 طنًا تقريبا يوميًا، وذلك بنطاق 6 أحياء.

وقال "عبدالرازق"، اليوم، إن أعمال التجميل والتشجير ورفع كفاءة الطريق الدولي بالجزيرة الوسطى مستمرة يوميًا، بزراعة نباتات الزينة والأشجار والنخيل عن طريق رجال إدارة التشجير بمجلس المدينة.

كما أعلن "عبد الرازق" الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالعزبة السنوسية البحرية، ووضع الطبقة الخرسانية فى الشوارع وترميم حفر الغاز بالأسلفت، وإعادة الشيء لأصله بعد توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، تمهيدًا لوضع الطبقة السطحية للرصف بشوارع المنطقة بالكامل.